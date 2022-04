Acţiunile Meta au crescut cu 15% datorită rezultatelor trimestriale care au depăşit aşteptările Meta a raportat un profit pe actiune de 2,72 dolari, mai mare decat cei 2,56 dolari asteptati de analisti. Cu toate acestea, veniturile au fost de 27,91 miliarde de dolari, mai mici decat estimarile. Actiunile Meta au crescut joi cu 15%, dar sunt totusi cu aproximativ 40% sub nivel de la inceputul anului 2022, alaturi de o serie de alte actiuni tehnologice care s-au prabusit pe fondul ingrijorarilor cu privire la accelerarea inflatiei, razboiul din Ucraina si revenirea restrictiilor legate de Covid-19 in China. Asteptarile au fost relativ scazute in ceea ce priveste ultimele rezultate trimestriale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

