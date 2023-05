Acţiunile Estee Lauder s-au prăbuşit miercuri cu 19% din cauza previziunilor anuale dezamăgitoare Retailerii la nivel mondial au mizat pe o cerere imbunatatita din Asia dupa ce China a relaxat restrictiile legate de Covid, anul trecut, dar divizia de turism cu amanuntul a Estee, unul dintre sectoarele sale cu cea mai mare crestere, nu a revenit asa cum se astepta. Actiunile companiei au atins un minim al ultimelor sase luni, de 190,30 de dolari pe unitate, dupa ce Estee Lauder si-a redus previziunile pentru anul fiscal pentru a treia oara. Actiunile si-au redus ulterior pierderile la 15%, in tranzactiile de dupa-amiaza. Estee se asteapta ca vanzarile nete pentru intregul an 2023 sa scada intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

