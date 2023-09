Stiri pe aceeasi tema

- Alfa Romeo a dezvaluit 33 Stradale, o mașina sport „halo” in ediție limitata, inspirata de 33 Stradale din 1967, derivata din modelul de curse sportive Tipo 33. Alfa Romeo va construi 33 de exemplare de coupe cu doua locuri și toate au fost deja vandute, a spus producatorul auto. Pretul nu a fost dezvaluit,…

- Zboruri anulate si cursuri si activitati comerciale suspendate in Hong Kong inainte de sosirea taifunului SaolaSute de zboruri au fost anulate vineri in populata provincie Guangdong din China si in regiunea invecinata Hong Kong inainte de sosirea taifunului Saola, furtuna puternica determinand autoritatile…

- Admiratorii lui Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, aduceau miercuri flori, lasau mesaje si poezii la mormantul acestuia, aducand un ultim omagiu celui pe care il considera un luptator neinfricat, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Prigojin a murit saptamana trecuta, cand avionul…

- Pietele bursiere au fost lovite de ”o furtuna perfecta” saptamana aceasta, deoarece preocuparile legate de incetinirea economiei chineze si ratele dobanzilor americane ridicate au zguduit increderea investitorilor la nivel global, transmite CNBC, informeaza News.ro.Indicele Hang Seng din Hong Kong…

- Conducerea militara din Myanmar a grațiat-o pe Aung San Suu Kyi, fosta lidera a țarii. Ea a fost iertata pentru cinci infracțiuni pentru care fusese condamnata la 33 de ani de inchisoare. Totuși, Suu Kyi va ramane in detenție, potrivit Reuters.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Ziarmm.ro, Silviu Toma, unul dintre cei mai cunoscuți instructori BMW din țara, fondatorul școlii de conducere defensiva și sportiva Romania Driving Experience, vorbește despre șoferii din Romania și cum se comporta ei in trafic. Am mai vorbit despre…

- Un submarin american dotat cu rachete balistice cu focoase nucleare a ajuns in Coreea de Sud pentru prima data din anii 1980, a anuntat marti un oficial american de rang inalt, in contextul in care aliatii au lansat convorbiri pentru a-si coordona raspunsul in eventualitatea unui razboi nuclear cu Coreea…

- Administratia Biden se pregateste sa restrictioneze accesul companiilor chineze la serviciile americane de cloud computing, a anuntat marti publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Daca vor fi adoptate noile reglementari,…