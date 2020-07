Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii continua acțiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara în vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul COVID-19 în zonele aglomerate din județul Cluj. Astfel, sub autoritatea Instituției Prefectului, la data de 4 iulie a.c., politiștii,…

- Pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid 19, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști din cadrul poliției transporturi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitare Veterinare, Direcției de Sanatate…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul IPJ, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar-Veterinare,…

- Scopul acestor activitati este responsabilizarea cetatenilor privind respectarea masurilor de protectie sanitara si a normele de protectie impotriva raspandirii infectiilor cu noul coronavirus. Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali,…

- Vineri, 3 iulie, au fost verificate 92 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele, organizate sub autoritatea prefectului, vor continua. Pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, incepand cu seara de 03 iulie a.c., I.P.J Timiș in colaborare cu reprezentanti ai Institutiei Prefectului, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, ai Inspectoratului…

- Avem 518 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore opt bistrițeni au fost infectați cu coronavirus și cinci bistrițeni au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 291 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24…

- Avem 510 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore șapte bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, trei persoane au decedat in contextul pandemiei, iar șase bistrițeni au fost declarați vindecați și externați. La nivel național, in același interval de timp au fost raportate…