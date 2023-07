Acțiuni de prevenire a incendierii resturilor vegetale Inspectorii de mediu din Falești, in colaborare cu specialiștii din Secția Agricultura și Alimentație a Consiliului raional Falești, au desfașurat o acțiune de control pentru prevenirea incendierii resturilor vegetale și pentru informarea agenților economici cu privire la impactul negativ asupra mediului inconjurator. Echipa formata din inspectorii de mediu și specialiștii in agricultura și ali Citeste articolul mai departe pe noi.md…

