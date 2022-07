Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 6 iulie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au participat la activitațile din cadrul Școlii de vara organizata de Școala Gimnaziala nr. 7 Botoșani. Printr-o serie de activitați educative, polițiștii au urmarit informarea copiilor cu privire la potențialele…

- Politistii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații impreuna cu politisti din cadrul Biroului Poliției de Proximitate, jandarmi si reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au desfasurat activitati preventive la manifestarile cultural-artistice,…

- Poliția Suceava a transmis ca in urma unor mai multor acțiuni de verificare in trafic au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare totala de 280.875 de lei. Astfel, in perioada 11 – 12 iunie 2022, Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat…

- Poliția Suceava a demarat o ampla campanie de prevenire a consumului de alcool și droguri in randul elevilor suceveni. Este vorba despre campania ,,Vacanța in siguranța” care va continua pana in luna septembrie a acestui an. In cadrul acțiunilor organizate, polițiștii Biroul Siguranța Școlara și din…

- Premergator vacantei de vara, polițiștii Biroului de Siguranța Școlara și cei Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost prezenți in unitați de invațamant din județ și in spații publice frecventate de tineri și au discutat…

- In perioada 23 mai – 27 mai a.c., structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfașurat la nivel județean, sub coordonarea Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații peste 100 de acțiuni in contextul evenimentului ,,Saptamana Prevenirii Criminalitații 2022”, in spații…

- Ziua de 25 mai – Ziua Internaționala a Prevenirii Disparițiilor de Copii a fost marcata de politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Botosani, alaturi de tinerii instituționalizați la Complexul de Apartamente Floare de Colț Dorohoi .