Ion Țiriac, interesat să cumpere un castel istoric din moștenirea istorică românească. Este aproape de reședința regală de la Săvârșin Miliardarul Ion Țiriac (85 ani) și-ar fi aratat interesul de a achiziționa Castelul Teleki din comuna Capalnaș, un monument istoric cunoscut pentru valoarea sa arhitecturala și culturala. Situat la doar cinci kilometri de reședința regala de la Savarșin și la 90 de kilometri de municipiul Arad, castelul reprezinta un adevarat simbol al județului Arad. Primarul comunei Birchiș, de care aparține castelul, a confirmat interesul miliardarului: „Speram sa vina un investitor, ca am ințeles ca vrea Țiriac și am ințeles ca au mai scazut prețul. Aici este un parc dendrologic, cu specii rare și se pot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul Lia – soția soțului meu, povestea care ține milioane de telespectatori in fața micilor ecrane, in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 isi incheie in aceasta seara cel de-al treilea capitol al povestii.

- Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei Petrolul - UTA, 1-1, despre posibilitatea de a o prelua pe Rapid din sezonul urmator. Antrenorul „Batranei Doamne” a subliniat inițial ca se simte bine la Arad, insa la finalul declarației sale nu a negat posibilitatea de a-i pregati pe giuleșteni din stagiunea…

- Judoka legitimați la Activ Judo Campia Turzii au adus acasa o medalie de argint și un loc 5 de la Campionatul Național U15, desfașurat sambata la Arad. Harastosan Eduard, U15, 66kg – locul 5 Nagy Akos, U15, 66kg – locul 2 Primarul Municipiului Campia Turzii felicita atat sportivii participanți la competiție,…

- REȘIȚA – Prima ediție a Reșița Cup la gimnastica artistica a avut loc la finalul saptamanii trecute și a fost organizata de Clubul Sportiv Școlar Reșița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și Asociația Reșițeana de Gimnastica Artistica! „Aceasta competiție a avut drept scop angrenarea cluburilor din zona.…

- Dani Coman a anunțat ca meciul cu UTA (3-1) a fost pentru el ultimul in calitate de președinte al lui Hermannstadt. Victoria lui Hermannstadt la Arad, 3-1 cu UTA, a avut și o doza de amar. Dani Coman i-a anunțat pe jucatorii sibieni, joi seara, ca acesta a fost pentru el ultimul meci in calitate de…

- In fiecare an, ziua de 8 aprilie este sarbatorita drept Ziua internaționala a romilor. In țara noastra, ii omagiem astazi pe toți romii care traiesc in Romania. Este deci momentul sa ne aplecam cu ințelegere și prețuire fața de acești concetațeni ai noștri, care au nevoie de respect și de stradania…

- O universitate din țara a inceput intalnirile medicale in care se dezbat diferite teme care vin in sprijinul pacienților. Ultimul eveniment a fost „Open Days” și a avut loc in Arad, la Pediatrie II

- Bloggerul Dan Ionița și iubita sa, Cristina, urmeaza sa devina in curand parinți. Cu aceasta ocazie, cei doi au organizat o sesiune foto in care tanara iși etaleaza burtica de graviduța, dar și a dezvaluit ce nume și-ar dori pentru viitorul bebeluș, scrie SHOK.md.