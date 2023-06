Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Locuitorii din Alba au aflat cum sa previna furturile dinn locuința: RECOMANDARI de la polițiști Locuitorii din Alba au aflat cum sa previna furturile dinn locuința. Ce RECOMANDARI le-au facut polițiștii. In contextul Zilei Europene de Prevenire a Furturilor din Locuințe, polițiștii Compartimentului…

- Polițiștii dambovițeni din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații s-au aflat printre elevi chiar și-n pragul vacanței pentru a le oferi ultimele lecții in cadrul proiectului „Școala Siguranței Tedi”, ediția 2022-2023. In aceasta ultima lecție, cei mici au invațat cum sa…

- EDUCAȚIE ȘI PREVENIRE… Saptamana aceasta, polițiștii Biroului Siguranța școlara și cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor județene de ordine publica, au derulat activitați de informare și educativ-preventive, in 72 de unitați…

- Nr. 62 din 10 Mai 2023 POLITISTII DE LA PREVENIRE MEREU IN CONTACT CU ELEVII La data de 09.05.2023, in cadrul proiectului Centre de Informare si Consiliere Scolara, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Timis, impreuna cu elevii si cadrele didactice din cadrul…

- Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a violenței domestice: Ce faceți daca ați devenit o victima? Polițiștii din Alba, acțiuni de prevenire a violenței domestice: Ce faceți daca ați devenit o victima? In perioada 24 aprilie – 28 aprilie 2023, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire…

- La data de 27 martie a.c., politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au continuat seria activitatilor de prevenire a violentei domestice, in cadrul Campaniei "In siguranta acasa ". Campania se desfasoara pe parcursul lunii martie, in municipiul Constanta, si consta in activitati…