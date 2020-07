Procurorii DIICOT din Bacau au desfasurat, in ultima saptamana, trei actiuni de amploare pentru destructurarea unei grupari de contrabandisti de tigari, din care fac parte si cetateni din Republica Moldova, fiind confiscate peste 45.000 de pachete de tigarete. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada februarie 2019 - iulie 2020, membrii acestei grupari au actionat coordonat in judetele Iasi, Bacau, Ilfov, Calarasi, Brasov si in Bucuresti in vederea colectarii, preluarii, detinerii, transportului, predarii, depozitarii si comercializarii de tigarete introduse in mod ilicit pe teritoriul Romaniei…