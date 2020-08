Actiuni ample, pe litoral. Peste 100 de societati comerciale, verificate. Sanctiuni colosale au fost aplicate

Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar Veterinare, Directiei de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului au continuat activitatile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate, precum piete, terase sau cluburi in aer liber, dar si in ...