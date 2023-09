Acțiuni ale polițiștilor botoșăneni în tot județul. Bilanțul amenzilor Acțiuni ale polițiștilor botoșaneni in tot județul. Bilanțul amenzilor Luni, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Botoșani, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și cei ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani au organizat o acțiune pentru impunerea unui climat de ordine și siguranța publica și depistarea conducatorilor auto care circula sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. In cadrul activitaților […] Citește Acțiuni ale polițiștilor botoșaneni in tot județul. Bilanțul amenzilor in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

