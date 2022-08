Acțiunea pompierilor români în Franța s-a încheiat Timp de o saptamana, 77 de salvatori au participat la misiuni de stingere a incendiilor in sud-vestul Franței, in condiții meteorologice deosebite. Misiunile modulului au constat in identificarea și lichidarea focarelor ascunse, precum și protejarea locuințelor aflate in vecinatate, de posibile alte focare existente. Ajutorul pe care Romania l-a acordat autoritaților franceze a fost in baza solicitarii de asistența internaționala formulata de guvernul Republicii Franceze prin Mecanismul European de Protecție Civila. In aceste momente, o parte a modulului este in drum spre țara cu o aeronava a… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii romani aflati in Franta continua misiunile de stingere a incendiilor. Incepand cu ora 8.00, modulul executa operațiuni de stingere in estul localitații Belin-Beliet, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. 1 de 3 In zona menționata, intervin…

- Incepand cu ora 08.00, modulul executa operațiuni de stingere in zona Chapelle Saint Blaise, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Astfel, 36 de pompieri care incadreaza 5 mașini de stingere incendii de padure, 2 autospeciale de stins incendii…

- Astazi, 13 august, 36 de pompieri romani, cu 9 mijloace tehnice, au continuat misiunea de stingere in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Printre aceștia se afla și pompierii nemțeni care s-au oferit voluntar pentru aceasta misiune.…

- Un numar de 36 de pompieri romani, cu noua mijloace tehnice, continua, sambata, misiunea de stingere a incendiului in zona Quartier Le Frayot, din sud-vestul Frantei, sub coordonarea ofiterului de legatura al tarii gazda, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate,…

- _13 august_/ *misiunile modulului național de stins incendii continua in Franța* Astazi, 36 de pompieri romani, cu 9 mijloace tehnice, *continua misiunea de stingere in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței*, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Misiunile executate de catre…

- Guvernul Romaniei a decis sa acorde Franței o mana de ajutor pentru a lupta contra contra incendiilor devastatoare, care s-au propagat mai ales in jurul zonei Bordeaux, anunța șeful DSU, Raed Arafat. In urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul…

- Premierul Nicolae Ciuca aconvocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea DSU, in urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis. Astfel, cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, doua aeronave aflate in dotarea Bazei PAPA de transport aerian strategic, utilizand resursele…

- Guvernul a decis, joi, acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta Republicii Franceze pentru stingerea incendiilor, urmand sa fie trimis un modul terestru de interventie. S-au mobilizat sapte ofiteri si 70 de subofiteri pompieri din cadrul IGSU din mai multe judete si 17 mijloace de interventie.…