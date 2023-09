Stiri pe aceeasi tema

- A plouat cu amenzi printre operatorii economici de pe Șoseaua Gaești din municipiul Targoviște din cauza neregulilor descoperite! Mai mult de atat, la unul dintre aceștia, oamenii legii i-au suspendat activitatea pentru o perioada de o luna. Astfel, au fost controlați 6 agenți economici, verificarile…

- Ieri, 5 septembrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate, au…

- Garda Nationala de Mediu anunta ca a desfasurat prima actiune in care au fost confiscate deseuri de pe o proprietate privata, in cadrul unor controale facute la Bolintin Vale, judetul Giurgiu. Totodata, au fost date amenzi in valoare totala de 275.000 de lei si au fost confiscate aproximativ 50 tone…

- In perioada 31.07.2023 07.08.2023, Garda Nationala de Mediu desfasoara actiuni de inspectie si control tematice si inopinate pe litoralul romanesc al Marii Negre si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", in zona localitatilor Corbu Vadu.Activitatile de inspectie si control vizeaza in principal starea…

- ”In perioada 17 – 23 iulie, 86 de inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au desfasurat activitati specifice de control antifrauda pe litoralul Marii Negre, vizand in principal verificarea respectarii prevederilor OUG 28/1999, republicata, cu privire la dotarea si utilizarea de catre operatorii…

- In acest sfarsit de saptamana, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Tulcea si cu sprijinul celorlalte structuri, au organizat pe raza intregului judet, atat in mediul urban, cat si in cel rural, actiuni…

- Garda Naționala de Mediu și Registrul Auto Roman au desfașurat mai multe acțiuni de verificare a operatorilor economici care desfașoara activitați de reparații auto și dezmembrari a vehiculelor scoase din uz in service-uri neautorizate. “In perioada 12-17.06.2023, pe raza teritoriala a județelor…

- Cate 60.000 de lei a primit amenda fiecare operator economic care a aruncat deseuri in incinta CET Constanta, in urma sesizarii depuse la Garda de Mediu de catre presedintele USR Constanta, deputatul Stelian Ion.In plus, acestia trebuie sa elimine mormanele de moloz si sa igienizeze terenul. "Am primit…