- Poliția Romana a pus in aplicare 146 de percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala, spalarea banilor, taierea fara drept de arbori din fondul forestier național și delapidare. Doua dintre acestea au avut loc in județul Cluj.Miercuri dimineața, Poliția Romana a pus in aplicare 146 de mandate…

- Un numa de 146 de percheziții au loc, miercuri dimineața, in mai multe județe din Romania, inclusiv in Bacau, la persoane și companii suspectate de taiere ilegala de arbori, evaziune fiscala și spalare de bani, anunța Poliția Romana. Vor fi facute percheziții și la sediile a 17 ocoale silvice. „In fapt,…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 146 de perchezitii in mai multe judete din tara in doua dosare de evaziune fiscala, spalarea banilor, taiere fara drept de arbori din fondul forestier national si delapidare.

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE EVAZIUNE FISCALA SI DELAPIDARE La data de 7 august a.c., procurorii din cadrul Parchetului Curții de Apel Ploiești, impreuna cu politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, au efectuat 4…

- La data de 4 august a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Dambovița au efectuat 20 de percheziții domiciliare, Post-ul GAEȘTI: Evaziune fiscala de aproape 10 milioane de lei, cu fier vechi.…

- La data de 4 august a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitați Economice Dambovița au efectuat 20 de percheziții domiciliare, Post-ul GAEȘTI: Evaziune fiscala de 10 milioane de lei, cu fier vechi. Au avut…

- In ziua de 05 iulie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind șase infracțiuni de evaziune fiscala in forma continuata și doua infracțiuni de…

- Astazi, 6 iulie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice I.G.P.R. pun in executare 5 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Giurgiu si Constanta, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati, precum si la locuintele persoanelor banuite,…