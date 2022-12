Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda cu sprijinul politistilor din cadrul Biroului Rutier Turda au derulat o actiune de tip „Blitz” in mediul rural, menita sa creasca sigurnata publica si sa reduca evenimentele negative din trafic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In perioada 4-6 noiembrie cadrele Serviciului Rutier si cele ale formatiunilor de profil din teritoriu, au organizat si executat pe raza de competenta actiuni specifice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc autovehicule dupa ce au consumat bauturi alcoolice sau substante…

- Actiune a politistilor constanteni La data de 26 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta Sectia 1 au desfasurat o actiune pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica.In urma activitatilor, politistii au aplicat 11 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- In zilele de 4 și 6 octombrie, in municipiul Zalau au fost organizate acțiuni tip Blitz, pentru combaterea excesului de viteza și a consumului de alcool și de substanțe psihoactive. In activitați au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției Municipiului Zalau și Serviciului Rutier Salaj. In total,…

- Avand in vedere situatia operativa de la nivelul Politiei orașului Vicovu de Sus și a posturilor de politie arondate in scopul diminuarii factorilor de risc precum și creșterea vizibilitatii politiei, in data de 07.10.2022, in intervalele orare 09:00-10 și 11,00-12,00, pe raza orașului Vicovu de Sus…

- Politistii Serviciului Rutier, cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei municipiului Constanta Biroul Rutier, au desfasurat, in cursul zilei de ieri, 23 septembrie a.c., o actiune cu efective marite, in municipiul Constanta, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente…

- La data de 9 septembrie, ora 00.17, politiștii din cadrul Politiei mun. Suceava – Biroul Rutier, au oprit incadrul actiunii „Blitz” pe b-dul Georg Enescu din Suceava autoturismul condus de un tanar de 21 ani, din Stroiești. In urma testarii cu aparatul etilomtru s-a constatat ca șoferul avea o alcoolemie…

- Poliția Suceava a informat ca pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, pe perioada intregii saptamani polițiștii desfașoara acțiuni la nivel județean, fiind implicați zilnic peste 100 de agenți și ofițeri din structurile rutiere și de ordine publica.…