- In data de 27.02.2020, politistii Biroului Combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat o acțiune privind modul de exploatare, gestionare, comercializarea și transport al materialului lemnos de catre diferite persoane fizice și juridice, pe raza orașului Petrila. In…

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures si procurorii DIICOT au actionat pentru destructurarea unei retele infractionale, specializata pe comercializarea de substante susceptibile a produce…

- Peste 200 de șoferi au fost amendați de polițiștii rutieri din Alba Iulia și cei din Galda de Jos și Vințu de Jos, miercuri, in cadrul unei acțiuni in trafic. Majoritatea au fost sancționați pentru viteza, iar șase au ramas și fara permise. Potrivit IPJ Alba, miercuri, intre orele 8.00-13.00 și 15.00-20.00,…

- La data de 11.02.2020, in jurul orei 09:15, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DJ706A (la intersecția cu drumul spre comuna Branișca), a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea unei persoane, care a fost transportata cu ambulanța la Spitalul Județean Deva,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au acționat in perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2020 pentru creșterea gradului de disciplina in trafic, reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație pe raza intregului județ. In intervalul indicat,…

- Rezultatele obținute de polițiști in ultimele 24 de ore in cadrul acțiunilor pentru siguranța cetațenilor. La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au continuat acțiunile pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Polițiștii au oprit…

- Saptamana s-a incheiat cu razie efectuata de polițiștii rutieri, pe mai multe drumuri din Timiș, dar și in Deta, Ciacova, Jimbolia și Sannicolau Mare. Intr-o singura zi au fost acordate sute de amenzi in valoare de peste 120.000 de lei. Duminica, 19 ianuarie, polițiștii Serviciului Rutier, impreuna…

- In contextul evoluției condițiilor de racire accentuata a vremii, conducatorii auto sunt sfatuiti sa adopte o conduita preventiva in trafic si sa respecte indicatiile si recomandarile politistilor rutieri. In județul Hunedoara, circulația rutiera se desfașoara in condiții normale, nu sunt…