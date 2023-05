Acțiune a polițiștilor din Bucecea pentru prevenirea consumului de droguri sau a substanțelor halucinogene Acțiune a polițiștilor din Bucecea pentru prevenirea consumului de droguri sau a substanțelor halucinogene Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au organizat o acțiune informativ-preventiva, pentru conștientizarea cetațenilor cu privire la riscurile la care se expun in momentul in care consuma droguri sau substanțe psihoactive. Alaturi de polițiști au fost și reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog, iar activitatea s-a desfașurat atat in trafic, conducatorii auto fiind informați […] Citește Acțiune a polițiștilor din Bucecea pentru prevenirea consumului de droguri sau… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

