Stiri pe aceeasi tema

- De ziua Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitresculdquo;, administratia publica locala din Cumpana a acordat, potrivit unei hotarari a Consiliului Local, mai multe burse elevilor merituosi.Astfel, burse de merit au primit 243 de elevi de gimnaziu, pentru anul scolar 2018 2019, semestrul al II lea. Alti…

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Departamentul Misionar și in parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Roman Turda, va invita in data de 13 Decembrie 2019, in Campia Turzii, la Palatul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consilierii județeni au votat proiectul care face referire la premierea elevilor care au obținut rezultate excepționale la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale. Festivitatea de premiere va avea loc in luna decembrie, intr-un cadru festiv. Premiile pe care le va oferi Consiliul Județean…

- Elevii care lipsesc nemotivat de la școala ar putea ramane fara alocația de la stat sau fara o parte din aceasta, potrivit unui proiect de lege care urmeaza sa fie supus la vot. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Copiii s-au intors la școala și vor avea cursuri timp de șapte saptamani pana la urmatoarea vacanța, cea de iarna, care va incepe pe 21 decembrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Judetean Cluj, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, a premiat luni și marți, 21, respectiv 22 octombrie a.c., in cadrul Galei Excelenței in Educație 2019, elevii și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 2 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au actionat pentru prevenirea acccidentelor rutiere dar si pentru impunerea a unui climat de disciplina rutiera... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Miercuri, 18 septembrie 2019, angajați ai executivului Consiliului Judetean Cluj, alaturi de reprezentanți ai Salvamont-Salvaspeo Cluj, serviciu public județean subordonat, au participat la o actiune... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!