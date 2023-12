Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul francez de articole sportive Decathlon a continuat in secret sa vanda imbracaminte sportiva in Rusia, in ciuda retragerii oficiale in semn de protest fata de razboiul Rusiei in Ucraina, potrivit unei investigatii media publicate marti, transmite AFP, informeaza News.ro.Retailerul multinational,…

- Vanzarile de masini chineze in Rusia par sa fi atins apogeul, pe masura ce productia interna isi revine dupa exodul producatorilor de automobile occidentali, au aratat datele vazute de Reuters, dar cresterea recenta a pietei s-ar putea bloca, pe masura ce costurile ridicate de import si ratele dobanzilor…

- Recent incheiatul Dubai Airshow, desfașurat pe fondul escaladarii tensiunilor militare globale, a fost scena unei apariții neașteptate a Rusiei, o națiune exclusa in mare masura de la marile show-uri aeriene internaționale dupa invazia din Ucraina. Rusia și-a prezentat echipamentele militare la Salonul…

- Razboiul din Ucraina avea, la prima vedere, caracteristicile unui razboi local. S-a dovedit, insa, ca problema ucraineana sintetizeaza intreaga criza a ordinii mondiale post-bipolare sau, mai exact, a dezordinii mondiale consecutive ordinii unipolare instalate spontan dupa dispariția bipolarismului.…

- Statele Unite au anuntat joi o noua serie de sanctiuni ce au ca tinta Rusia, o parte din aceste restrictii fiind decise impotriva companiilor din diverse tari care au legaturi comerciale cu industria militara rusa, in timp ce Washingtonul incearca sa ingreuneze activitatea complexului militar-industrial…

- Intr-un razboi cu SUA pentru Taiwan, China ar trebui sa creeze o retea globala de companii sub sanctiunile SUA, sa sechestreze activele americane din interiorul granitelor sale si sa emita obligatiuni denominate in aur, potrivit unor cercetatori chinezi afiliati guvernului de la Beijing, care studiaza…

- Sanctiunile impotriva Moscovei au determinat sute de economisti, finantatori si analisti geopolitici chinezi sa examineze modul in care China ar trebui sa atenueze scenariile extreme, inclusiv pierderea accesului la dolari americani, potrivit unei analize Reuters a peste 200 de lucrari de politica in…