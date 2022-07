Stiri pe aceeasi tema

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 34,05 milioane de euro in primele cinci luni, in scadere cu 40% fata de aceeasi perioada din 2021, cand insumau 56,9 milioane de euro, potrivit datelor Oficiului National al Registrului…

- Infuziile de capital din strainatate in companiile de asigurari care activeaza in Romania au insumat 8,53 milioane de euro in mai, comparativ cu 1,55 milioane euro in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comertului. Ca aport la capitalul social, cea mai mare infuzie…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 9,25% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 29.634 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 11,43% in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.808 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Investitiile straine directe au crescut cu 34- in primele patru luni ale acestui an, la 3,149 miliarde de euro, comparativ cu 2,35 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise miercuri AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut cu 8,12% in primele patru luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 2.171 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Legea prin care toate firmele din Romania sunt forțate sa plateasca o serie de taxe noi catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) este discriminatorie și „incalca flagrant drepturile și libertațile societaților și ale reprezentanților acestora”, considera Consiliul Economic și Social (CES).…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep. Producția de țiței a țarii noastre a fost cu 4,6% mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica…