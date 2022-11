Actionarii de la Logistic Park SA, convocati in sedinta extraordinara. Ce se afla pe ordinea de zi

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta va avea loc pe 24 noiembrie Tomis SA, societate pe actiuni constituita in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Constanta, str. Stefan cel Mare nr. 36 40, prin Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii…

- Sedinta va avea loc la finele lunii noiembrie Consiliul de administratie al Societatii Oil Terminal S.A., societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Constanta, str. Caraiman nr. 2, intrunit in sedinta din data de 14.10.2022,…

- Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., in calitate de actionar unic al Crucea Wind Farm S.A., cu sediul in municipiul Constanta, ca urmare a convocarii Adunarii Generale a Actionarilor Crucea Wind Farm S.A. s a intrunit statutar in sedinta Adunarii Generale…

- Sedinta va avea loc pe 3 octombrie 2022 Compania Nationalasbquo; "Administratia Porturilor Maritimeldquo; SA, prin Presedintele Consiliului de Administratie, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritimeldquo; SA, Constanta, in sedinta ordinara, in…

- Sedinta va avea loc pe 29 septembrie 2022 Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, avand in vedere adresa transmisa in data de 03.08.2022 a actionarului Madar Horea Florin care detine un numar de 29.545.800 actiuni reprezentand…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A intrunit in sedinta din data de 19.08.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.09.2022, ora 11.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare…

- O noua sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Constanta a fost conovacta, de indata, de primarul Vergil Chitac, luni, 29 august 2022, ora 13:00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Ordinea de zi a sedintei extraordinare este:…

- Consiliul local al comunei Targusor, judetul Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 30 august 2022, orele 9,00, in Sala de sedinte a Consiliului local al comunei Targusor, avand urmatorul proiect al ordinei de zi :1. PROCES VERBAL al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei…