Actionarii ALRO Slatina mai lasa la pret si prelungesc termenul pentru vanzarea combinatului

Actionarii producatorului de aluminiu ALRO Slatina, grupul rus Vimetco si Conef SA, anunta schimbari in prospectul privind vanzarea celor 53% din actiunile combinatului, oferta prelungindu-se cu trei zile lucratoare, pana la 19 iulie.



Actionarii au scos la vanzare 383,79 milioane de actiuni Alro Slatina, pe care spera acum sa obtina maximum 1,535 miliarde lei, comparativ cu 2,37 miliarde lei, cat estimau in prospectul initial, cand pretul maxim per actiune era de 6 lei.



Actionarii vor sa le dea posibilitatea investitorilor de retail sa subscrie pana pe 19 iulie la un pret de…