Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca va urma o perioada de "depesedizare" a institutiilor publice. „Pot sa va spun ceva, vor fi schimbați prefectii. Puterea PSD, care astazi este în cadere continua din punct de vedere al imaginii publice si dezastruoase din punct de…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, ar trebuie sa iși revada comportamentul public și chiar eficiența manageriala, pentru a ramane pe linia de plutire in politica moldoveneasca. Opinia aparține directorului Intellect Group Ian Lisnevschi și a fost exprimata intr-un articol publicat de portalul Hotnews.

- „Structura guvernului nu s-a schimbat. Scrisorile trimise de domnul Tariceanu domnului președinte Iohannis și doamnei Dancila sunt paradoxale și lipsite de logica, din punctul meu de vedere. Ca sa nu mai adaug ca eu personal cred ca nici domnul Iohannis și nici doamna premier nu au nevoie de indicații…

- Deputatul Varujan Vosganian a declarat ca Teodor Melescanu si-a pierdut legitimitatea politica si morala de a fi membru ALDE si a afirmat ca partidul inca nu a emis un document oficial in aceasta privinta. "In ce il priveste pe Teodor Melescanu, el nu mai functioneaza in grupul nostru…

- 'Cred ca invatamantul romanesc in continuare nu incurajeaza suficient autonomia intelectuala a elevilor si a studentilor. E important sa ii inveti pe cei tineri sa gandeasca cu mintea lor, sa spuna ce au in minte, sa argumenteze, asta conteaza foarte mult si asta ii va acompania apoi pe tot parcursul…

- Investitiile in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda nu se justifica financiar, iar subiectul este extrem de sensibil si din punct de vedere politic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea. …

- „Piata de smartphone-uri se maturizeaza, iar cresterile nu vor mai fi generate de volume, ci de vanzarile modelelor premium", spune Tiberiu Dobre, director Samsung Romania. Vanzarile locale de smartphone-uri au inregistrat in prima jumatate a acestui an o scadere de 5,4- din punct de vedere cantitativ…