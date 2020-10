Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- Autoritațile au anunțat ca de vineri pana sambata in Romania s-au inregistrat 1.552 de cazuri noi de COVID-19, iar 54 de persoane au decedat, unul dintre decese fiind inregistrat la o persoana tanara, pana in 30 de ani. In Timiș s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 71 de cazuri noi și doua decese. …

- In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.245. Dintre acestea, 508 sunt internate la ATI. Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 96.158 de pacienti…

- Brazilia, cea mai populata tara din America Latina, a raportat o crestere cu 43.773 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore, numarul total al cazurilor ajungand la 4.041.638. 834 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, numarul total al acestora ajungand la 124.614 in aceasta tara.…

- Un renumit medic legist de la INML Bucuresti a publicat un ghid pentru practicieni care cuprinde toate descoperirile facute in timpul autopsiilor persoanelor decedate dupa ce au suferit de COVID-19. Medicul legist Cristian Stan sustine ca noul coronavirus produce o inflamatie a vaselor mici de sange,…

- ACS Poli si-a tot amanat reunirea, pana astazi, cand jucatorii de sub comanda lui Silviu Balace au intrat pe terenul de antrenament in grupuri mici. Pe langa Claudiu Matis si Mihai Hescko, la formatia timisoreana din C a venit si un jucator roman din Italia, al carui nume, Ronaldhinio Roberto Stoia,…

- "Am vazut in strainatate cat de repede a reaparut virusul si s-a raspandit in zone in care fusese sub control si trebuie sa fim pregatiti sa izolam rapid orice cazuri viitoare in Noua Zeelanda. Fiecare persoana din echipa de cinci milioane (populatia Noii Zeelande - n.r.) are un rol de jucat in aceasta",…

- Dupa ce la Faget au fost confirmat șapte cazuri de imbolnavire cu coronavirus, intr-o alta localitate din Timiș sunt 11 oameni care au fost diagnosticați cu temutul virus. The post In doua localitați din Timiș s-au inregistrat mai multe cazuri de coronavirus. Se fac anchete epidemiologice appeared first…