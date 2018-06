ACS Poli a avut parte de un adversar ușor in primul amical, unul pe care insa l-a intarit cu proprii jucatori. FC Chișoda, echipa din ”Municipiu”, a cedat cu 2-6. Antrenorul Ionel Ganea l-a folosit in acest meci și pe ultimul sosit Joel Ikong, de la Sanatatea Cluj. La final tehnicianul nu a oferit nicio […] Articolul ACS Poli, cu noutați, a dispus de ”intarita” Chișoda in primul test al verii. Ionel Ganea, precum jucatorii, in ”silenzio stampa” GALERIE FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .