Stiri pe aceeasi tema

- Intrecerile competitiei fotbalistice juvenile "Enjoy Cup Brasov 2023ldquo; s au disputat la Brasov, pe doua categorii de varsta, 2014 si 2015.Academia Hagi aliniind la start doar generatia 2014, iar constantenii, pregatiti de Catalin Sandulescu antrenor si Ciprian Micu director coordonator , au avut…

- Anul 2023 a fost unul dificil pentru localnicii satului Baița, comuna Lunca, județul Mureș din cauza atacurilor urșilor. Problema devine tot mai ampla, rezultatele acestor atacuri simțindu-se tot mai acut in gospodariile oamenilor. Primaria a deschis aproximativ 20 de dosare de despagubiri, acestea…

- Iana Alesia Balteș și Elias George Hozat, legitimați la Clubul Sportiv Universitar Tg.Mureș, au cucerit, vineri , la Paltiniș, titlurile de campioni naționali la mountainbike XCC. Iana Balteș a caștigat proba de Cross-Country Short Track, categoria cadeți, iar Elias George s-a impus la juniori. Miercuri,…

- Primaria Municipiului Reghin a atribuit, in data de 7 iunie 2023, societații Probicons SRL Reghin, un contract in valoare de 20.772.978 de lei (aproximativ 4,2 milioane de euro), fara TVA, pentru obiectivul de investiție "Execuție lucrari de modernizare a strazii Apalinei din municipiul Reghin, județul…

- Sportivul Apor Gyorgydeak a cucerit, joi seara, medalia de aur pentru Romania la teqball la Jocurile Europene desfașurate la Cracovia. Sportivul din judetul Mures l-a invins in finala de simplu masculin pe polonezul Adrian Duszak cu scorul de 2-0 (12-8, 12-8). Acesta a obținut cea de-a cincea medalie…

- Cinci grupe ale ACS Kinder Sangeorgiu de Mureș au fost prezente, in perioada 19-22 iunie, la competiția Junior Summer Cup Constanța 2023. Potrivit informațiilor publicate pe pagina oficiala a ACS Kinder Sangergiu de Mureș, grupa U14 antrenata de Gyozo Henter s-a clasat pe locul I, grupa U13 și U12 antrenate…

- Reprezentativa feminina de polo pe apa a Romaniei, alcatuita din jucatoare sub 17 ani, iși va incheia sambata, 10 iunie, stagiul de pregatire centralizat de la Tg.Mureș, acțiune organizata in vederea Campionatului European din aceasta vara, din Turcia. Poloistele tricolore, printre care și trei jucatoare…

- Asociația Divers in parteneriat cu Asociația Suryam invita cu drag toți copii la Casuța de Joaca cu ocazia Zilei internaționale a Copilului in Cupola din Cetate in data de 1 iunie, intre orele 15:00 – 18:00. Copii se vor bucura de activitați handmade și jocuri in aer liber sau in interiorul Cupolei.…