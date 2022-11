Stiri pe aceeasi tema

- La data de 02 noiembrie a.c., in intervalul 09.00 – 12.00, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau, au actionat pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale in zona unitaților de invațamant. Polițiștii, impreuna cu jandarmii au efectuat verificari pe raza de competența din municipiul Bacau, la…

- Veteranul atletismului bacauan, Martin Benchea Joca a bifat o noua prezența competiționala. Și, aproape inevitabil, de acum-o noua medalie. Sportivul CSM Bacau a terminat pe primul loc proba de 5000 m a Semimaratonului desfașurat weekendul trecut, la Sfantu-Gheorghe. Ajunsa la cea de-a 20-a ediție,…

- Mulțumim tuturor partenerilor care au fost alaturi de forțele de ordine și au contribuit la succesul acestei misiuni. De asemenea, mulțumim participanților la eveniment, care au ales sa se bucure de muzica intr-un mod responsabil. Efectivele de ordine publica au acționat proactiv pe durata evenimentului,…

- In data de 29.09.2022, 14 deținuti tineri custodiați in cadrul Penitenciarului Bacau, incluși in regim deschis și semideschis, au participat la un joc de fotbal, in comunitate, la Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” Bacau. Realizarea…

- Interviu cu prof. univ. dr. Ștefan MUNTEANU, scriitor – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Pentru un emotiv, care mai si citeste, chestiunea limbajului tine de estetica si de moralitate. Altfel spus, cuvantul este ca si obrazul. Iar protectia obrazului…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului CHIUARU VASILE, de 52 de ani, din com. Barsanesti, sat Bratesti, județul Bacau. La data de 16 septembrie a.c., barbatul ar fi plecat de la adresa de domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inalțime 1,80 m, ten…

- Sambata fasta pentru echipele CSM Bacau. Prim-divizionara de handbal masculin antrenata de Sandu Iacob a reușit a doua victorie stagionala, impunandu-se cu 29- 26 (15-13) pe terenul nou-promovatei CSM Oradea, in etapa a patra a Ligii Zimbrilor. Prin succesul de la Oradea, „CSMeii”, care au evoluat in…

- O masina a fostincendiata in fața Palatului Administrativ din Bacau iar cei care i-au dat foc au fost chiar pompierii de la ISU si care, ulterior, au intervenit pentru a o stinge. „Incendiul” a fost doar o demonstrație din vcadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Pompierilor care se sarbatorește pe…