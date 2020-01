Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Depunerea de flori la statuia lui Mihai Eminescu amplasata in centrul orasului, in acorduri de fanfara, le-a reamintit, ieri, ploiestenilor despre cel supranumit “Luceafarul poeziei romanesti”. Mai exact spus, le-a reamintit despre faptul ca pe data de 15 ianuarie s-a nascut poetul national Mihai…

- Expoziție de carte organizata de Departamentul Colecții Speciale, deschisa in perioada 14-31 ianuarie, in spațiul expozițional de la etajul I al sediului central In semn de prețuire și admirație, Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” il omagiaza de Ziua Culturii Naționale, la cei 170 de…

- La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera" s-a desfașurat miercuri, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, programul primei zile a Festivalului Literar „Mihai Eminescu", ediția a XXIX-a, eveniment care a cuprins conferințe, lansari de carte, momente artistice, in prezența unui ...

- Miercuri se implinesc 170 de ani de la nașterea poetului național al Romaniei, Mihai Eminescu, și este sarbatorita și Ziua Culturii Naționale, ocazie punctata cu mesaje de majoritatea personalitaților din Romania. Printre acestea se numara și Ana Birchall, care a postat pe contul de Facebook…

- Instituțiile de cultura subordonate Consiliului Județean Cluj vor marca ziua de 15 ianuarie, prilej cu care este celebrata Ziua Culturii Naționale, precum și ziua marelui poet național Mihai Eminescu, printr-o serie de evenimente special dedicate acestei zile. Cele trei muzee clujene care funcționeaza…

- Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu” ii provoaca pe elevii buzoieni la un concurs de cultura generala dedicat Zilei Naționale a Culturii și Luceafarului poeziei romanești, Mihai Eminescu. Competiția va avea loc pe 15 ianuarie și va cuprinde intrebari din literatura, istorie și geografie. Cu ocazia…

