- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, s-au angajat miercuri, intr-o convorbire telefonica, sa coopereze in scopul mentinerii acordului nuclear din 2015, a doua zi dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acest acord, transmit…

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau american, Donald Trump, au discutat marți despre pacea și stabilitatea in Orientul Mijlociu, in timp ce președintele american este așteptat sa anunțe ca se va retrage din acordul nuclear cu Iranul incheiat in 2015, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau francez, Emmanuel Macron, au facut apel luni la ''aplicarea stricta'' a acordului privind programul nuclear iranian, in timp ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, nu a anuntat inca daca se decide sa se retraga din acord, relateaza…

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…