Acord NATO între Grecia și Turcia privind un mecanism pentru evitarea conflictelor Grecia și Turcia, membri NATO, au stabilit un mecanism pentru evitarea riscurilor unor confruntari accidentale pe mare și în aer în estul Mediteranei, a spus joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ca parte a eforturilor de dezamorsa disputa cu privire la resursele de enrgie din regiune, relateaza Reuters și AFP.

Stoltenberg a spus ca acordul dintre Turcia și Grecia include o linie directa pentru a evita accidentele pe mare și în apa.

Acordul, la care s-a ajuns la nivelul oficialilor militari, este &"conceput pentru a reduce riscul de incidente și accidente în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

