Acord istoric privind numele Macedoniei

- Atena si Skopje au ajuns marti la un "acord" istoric cu privire la numele Macedoniei, a anuntat premierul grec Alexis Tsipras, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Obţinut după o dispută de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE şi NATO. …

- Dupa o disputa care a durat 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, care ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave…

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a anuntat marti dupa-amiaza ajungerea la un acord cu Grecia privind numele tarii sale, care se va numi "Republica Macedonia de Nord", relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Dupa 27 de ani de conflicte diplomatice, grecii și macedonenii au ajuns la un acord privind numele Macedoniei, a anunțat premierul grec Alexis Tsipras, citat de presa internaționala. Cele doua țari balcanice au semnat un acord, potrivit caruia, mica țara ex-iugoslava va avea un nume compus: Republica…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord istoric pentru a rezolva o disputa privind numele fostei republici iugoslave, scrie Reuters.„Am ajuns la un acord”, a afirmat prim-ministrul grec Alexis Tsipras, scrie news.ro. Citește și: Kate Middleton, asemanare izbitoare cu Prințesa Diana:…

- Atena si Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, a anuntat premierul grec Alexis Tsipras, informeaza AFP si Reuters. Obtinut dupa o disputa de 27 de ani, acest acord ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp…

- Diferendul care dateaza de 27 de ani intre Grecia si Macedonia cu privire la denumirea fostei republici iugoslave nu va putea fi rezolvat fara o revizuire a Constitutiei macedonene care sa cuprinda schimbarea denumirii, a declarat sambata premierul grec Alexis Tsipras, citat de France Presse, informeaza…

