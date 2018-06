Stiri pe aceeasi tema

- Patru mari companii care opereaza marketplace-uri on-line, pe care vand bunuri diverși comercianți, au semnat luni un acord cu Comisia Europeana pentru a retrage mai repede produsele periculoase listate pe platforme. Masura se aplica pentru toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, inclusiv in Romania.

- Calin Popescu Tariceanu transmite, luni dimineata, pe Facebook, ca declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea prezumtiei de nevinovatie in dosarele penale este un semnal major dat pentru a stopa abuzurile si incalcarea drepturilor si…

- UPDATE: Comisia Europeana arata, într-un raspuns pentru agentia Mediafax, legat de declansarea procedurii de infringement împotriva României pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie, ca actiunea a vizat 11 tari si nu va intra în contradictie cu obiective legitime,…

- „Comisia a adresat un avertisment Ungariei și Romaniei cu privire la existența unei deviații semnificative de la traiectoria de ajustare catre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din 2017. Comisia propune Consiliului UE sa adopte o recomandare pentru Ungaria de a lua masuri adecvate in 2018…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…

- Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, saluta lansarea in Romania a consultarilor cetatenesti privind viitorul Uniunii Europene, de Ziua Europei. „Consultarile cetațenești cu privire la viitorul Uniunii Europene au fost lansate ieri, de Ziua Europei, de Ministerul roman al Afacerilor…

- Conform unei statistici realizate de Eurostat, in Romania, cei mai multi dintre refugiatii care s-au bucurat de masurile de protectie au fost cetatenii sirieni, irakieni si cei de nationalitate afgana. In anul 2017, 1330 de cetateni au primit aviz favorabil de sedere in tara, anunta Mediafax. Statele…

- Facebook ar putea anunța in aceste zile utilizatorii rețelei de socializare, daca datele lor au fost transmise Cambridge Analytica. O mica parte dintre aceștia ar putea fi din Romania. Notificarea va veni detaliat in fluxul de știri. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori…