Stiri pe aceeasi tema

- Grecia și italia vor semna un acord privind granițele maritime în timpul vizitei pe care ministrul italian de externe o face marți la Atena, transmite MAE elen, citat de Reuters. Acordul vine dupa luni de tensiuni în regiunea Mediteranei de Est din cauza resurselor naturale. Turcia,…

- Ministerul grec al Afacerilor Externe a facut astazi un demers catre ambasadorul Turciei la Atena pentru intențiile Ankarei de explorare a petrolului și a gazelor naturale in apropiere de insula greaca Rodos, din arhipelagul Dodecanez. Grecia a menționat ca țara este și ramane pe deplin pregatita sa…

- La Camera Deputatilor, parlamentarii au modificat programul IMM Invest, prin dublarea plafonului total al garantiilor care pot fi acordate de stat, ce ar urma sa ajunga astfel la 30 de miliarde de lei. A fost impus si un termen limita de 14 zile pentru decizia de acordare a finantarii. Ministrul de…

- Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de protectie fata de pandemia de COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic de care depinde in mare masura economia greaca, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana a emis un proiect european de turism care cuprinde recomandarile cu privire la deschiderea granitelor interne si o reluare in siguranta a transportului de persoane, scrie presa internationala, citata de Rador.

- "Negocieri dure" se desfasoara în aceasta perioada pentru ca masurile ce vor fi adoptate cu privire la sectorul turismului sa aiba un efect cât mai mare posibil pe piata. Zilele urmatoare sunt considerate cruciale pentru turism întrucât se asteapta sa fie stabilite…

- Grecia vrea de la Comisia Europeana masuri care sa pregateasca redeschiderea in siguranta a frontierelor interne, intr-o incercare de a revitaliza sectorul turismului, a informat site-ul politico.eu, citand un document neoficial trimis de Atena oficialilor de la Bruxelles, informeaza publicatia Kathimerini.…

- Turcia a dezmintit luni ca avioane de vanatoare turce au hartuit un elicopter militar in care se afla un ministru grec si a afirmat ca Atena cauta sa "starneasca tensiuni" prin aceasta acuzatie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul Afacerilor Externe al Greciei a condamnat duminica "hartuirea…