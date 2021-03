Coreea de Sud si Statele Unite au ajuns la un acord asupra contributiei financiare a Seulului la prezenta militara americana in tara, a anuntat luni Seulul, in prima zi a manevrelor militare anuale comune, relateaza France Presse.



Relatia dintre Seul si Washington, doua capitale unite printr-o alianta militara, a cunoscut puternice turbulente in ultimii ani, presedintele Donald Trump acuzand Coreea de Sud ca nu contribuie suficient la prezenta militara americana pe teritoriul ei si cerand miliarde de dolari.



Aproximativ 28.500 de soldati americani sunt stationati in Coreea…