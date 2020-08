Miscarea islamista palestiniana Hamas si autoritatile israeliene au anuntat luni un acord pentru a pune capat la peste o luna de tiruri aproape zilnice in interiorul si in zona invecinata Fasiei Gaza, scrie AFP.



"La finalul dialogului si diferitelor contacte, cel mai recent cu emisarul Qatarului, Mohammed al-Emadi, a fost incheiat un acord pentru a opri escaladarea si a pune capat agresiunii sioniste impotriva poporului nostru", a indicat intr-un comunicat biroul liderului politic al Hamas la Gaza, Yahya Sinwar.



Armata israeliana bombardeaza Fasia Gaza aproape in fiecare…