Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana legate de un acord comercial post-Brexit vor continua peste noapte, dar Londra este de parere ca actuala oferta a UE ramane inacceptabila, a afirmat sambata o sursa din cadrul guvernului britanic, transmite Reuters. Liderii UE vor sa forteze Londra…

- S&P Global Inc este in negocieri avansate pentru a cumpara IHS Markit Ltd, cu sediul in Londra, pentru aproximativ 44 de miliarde de dolari, intr-un acord care ar combina doi furnizori majori de date, a raportat Wall Street Journal, citat de Reuters, potrivit Mediafax. O persoana familiarizata…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut, marti, ca acordul pentru noul program de sustinere a economiei in timpul pandemiei de coronavirus va avea loc probabil dupa alegerile din 3 noiembrie, Casa Alba nefiind capabila sa elimine diferentele de opinie cu republicanii din Senat si cu democratii…

- Disparitatile economice risca sa submineze relansarea economica a Statelor Unite, afirma Lael Brainard, un oficial din cadrul Rezervei Federale (Fed), cerand Congresului si Casei Albe sa ofere sustinere fiscala suplimentara si pledand pentru mentinerea unei politici monetare flexibile, relateaza…

- Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019, ca urmare a cheltuielilor uriase pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Departamentul Trezoreriei…

- Aceasta actiune, inainte de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie, va nemultumi probabil China, care considera ca Taiwanul este o provincie renegata si pe care s-a angajat sa o reuneasca cu tara, chiar si cu forta, daca va fi necesar. Reuters a relatat in septembrie ca pana la sapte sisteme…

- Intr-o scrisoare saptamanala adresata colegilor democrati, Pelosi a declarat ca propunerea administratiei Trump nu are un ”plan strategic pentru a zdrobi virusul” si acorda presedintelui Donald Trump prea multa libertate in a decide modul in care vor fi alocate fondurile. ”In acest moment, avem inca…