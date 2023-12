Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI si Axel Springer, editorul global de stiri, au incheiat un acord fara precedent care permite ChatGPT sa sintetizeze stirile de la posturi precum Politico si Business Insider, au anuntat companiile miercuri, transmite CNBC.Vestea vine in timp ce editorii, artistii, scriitorii si tehnologii…

- Grupul german Axel Springer, care publica tabloidul Bild, a anuntat miercuri ca s-a asociat cu OpenAI, compania californiana care a creat ChatGPT, care il va plati pentru a furniza continuturi ale grupului media ca raspuns la intrebarile utilizatorilor, informeaza AFP și Agerpres.Conform termenilor…

- The use of Euro-English and Globish, a simplified version of English used by non-native speakers, may have become widespread in the EU, but France has never given up hope of Brussels bureaucrats speaking French, according to Politico. On the contrary, Paris is now attacking the bloc for hiring some…

- European Council President Charles Michel said on Tuesday that attacking civilian infrastructure is against international law after Israel was accused of bombing a hospital in Gaza, according to Politico. A massive blast rocked a Gaza City hospital packed with Palestinians on Tuesday, killing at least…

- French President Emmanuel Macron during a visit to Albania on Tuesday said he wanted a more “amorous” than “bureaucratic” EU enlargement process in his bid to accelerate the reunification of Europe, according to Politico. Macron took a swipe at the “cold and bureaucratic machinery” in Brussels, saying…

- France will send military equipment to Armenia amid escalating tensions with its neighbor Azerbaijan, French Foreign Minister Catherine Colonna said Tuesday evening, according to Politico. “France has agreed to forge future contracts with Armenia for the delivery of military equipment to enable Armenia…

- Autorii americani George R.R. Martin și John Grisham, alaturi de alți scriitori americani de top, dau in judecata OpenAI, proprietarul ChatGPT, pentru ca le-au fost incalcate drepturile de autor pentru a antrena boți, transmite BBC.

- George RR Martin se numara printre cei 17 autori care au dat in judecata OpenAI pentru „furt sistematic la scara larga”, cea mai recenta acțiune in justiție a scriitorilor ingrijorați de faptul ca programele de AI folosesc operele lor protejate prin drepturi de autor fara permisiune.