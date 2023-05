Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza Reuters, citat de news.ro.Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre…

- Presedintele american Joe Biden si președintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu legat de spinoasa problema a datoriei, potrivit liderului republican, o etapa cruciala pentru a evita o incapacitate de plata a principalei puteri economice a lumii, noteaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden este dispus sa ajunga la un "compromis" cu opozitia republicana asupra datoriei publice pentru a pune capat unei infruntari politice care ar putea arunca America in incapacitate de plata, a dat asigurari miercuri o sursa familiarizata cu acest dosar, potrivit AFP.…

- Vorbind la o conferinta de presa la Hiroshima, in Japonia, Biden a spus ca va vorbi cu presedintele Camerei Reprezentantilor, Kevin McCarthy, in drum spre casa, despre negocieri, dar a subliniat ca o neindeplinire a obligatiilor a de plata a datoriilor de catre SUA ar avea consecinte ”grave”, iar acest…

- Statele Unite(SUA) ar putea fi in incapacitate de plata chiar de la 1 iunie, daca nu se ajunge la un acord in Congres pentru a ridica plafonul datoriei, a avertizat din nou secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, luni, raportand date actualizate, scrie AFP. Aceasta data de 1 iunie a fost publicata la…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat duminica (14 mai) ca se așteapta sa se intalneasca marți (16 mai) cu liderii Congresului pentru discuții privind un plan de majorare a limitei de indatorare a națiunii și evitarea unui default catastrofal. Vorbind cu reporterii din Delaware, Biden a declarat ca…

- Presedintele SUA Joe Biden si premierul canadian Justin Trudeau au anuntat vineri un acord privind migratia pentru a impiedica solicitantii de azil sa treaca ilegal granita dintre SUA si Canada, scrie news.roStatele Unite si Canada lucreaza pentru „a aborda nivelurile istorice ale migratiei din emisfera…

- Presedintele american Joe Biden a fost primit vineri ca un "mare prieten" in Canada pentru prima sa vizita oficiala in aceasta tara, care a dus la un acord privind imigratia ilegala, un subiect delicat in prezent intre cei doi vecini si aliati, noteaza AFP.