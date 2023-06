Acord de eliberare: Rusia și Ucraina finalizează schimbul a aproape 200 de prizonieri Rusia și Ucraina au facut un schimb de aproape 200 de prizonieri de razboi duminica, potrivit declarațiilor oficialilor de la Moscova și Kiev, informeaza Rador. Potrivit anuntului, 94 de membri ai fortelor ruse au fost intorși in țara lor natala in cadrul schimbului, a declarat Ministerul rus al Apararii, adaugand ca luptatorii vor fi duși in unitati medicale inainte de a li se permite sa se intoarca la familiile lor. Cei 95 de repatriați din Ucraina au inclus prizonieri de razboi capturați in diferite locuri in timpul conflictului, cum ar fi Insula Șerpilor și uzina siderurgica Azovstal din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

