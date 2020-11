Turcia a salutat marti "cuceririle importante" ale Azerbaidjanului in fata Armeniei in Nagorno-Karabah, la o zi dupa semnarea unui acord pentru incetarea ostilitatilor mediat de Rusia, informeaza AFP. "Azerbaidjanul a inregistrat cuceriri importante pe teren si la masa negocierilor. Il felicit calduros pentru acest succes", a scris pe Twitter seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, a carui tara s-a plasat de partea Azerbaidjanului in acest conflict. Azerbaidjanul si Armenia au semnat sub egida Rusiei un acord pentru incetarea ostilitatilor in conflictul din Nagorno-Karabah care consacra victoriile…