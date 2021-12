Reprezentantii Celor 27 si-au dat acordul miercuri pentru extinderea listei de sanctiuni a UE impotriva Belarus cu 28 de persoane si entitati considerate responsabile pentru criza migrantilor orchestrata de Minsk, au declarat surse europene citate de AFP si DPA.

Acest acord va trebui sa fie adoptat oficial in cadrul unui consiliu al ministrilor europeni de joi, inainte de publicarea numelor in jurnalul oficial al UE, pentru a intra in vigoare, a declarat una din aceste surse.

Acordul vizeaza 17 responsabili si 11 entitati, potrivit acestei surse.

Potrivit unei surse citate…