Achiziţiile online de opere de artă au înregistrat o creştere semnificativă în 2020 Anul trecut, nu mai putin de 82% din noii colectionari de arta au cumparat de pe internet, fata de 36% in 2019. Licitatiile online ale primelor trei case de vanzari la nivel mondial, Christie’s, Sotheby’s si Phillips, au depasit miliardul de dolari (+524%). Este insa ”un boom sau o bula”?, se intreaba aceasta ancheta care a fost realizata in randul a 70 de platforme. Colectionarii care ezita sa faca achizitii online spun ca dificultatile constau in imposibilitatea de a inspecta fizic operele, de a le cunoaste adevarata stare, de a le stabili calitatea, precum si teama de a cumpara falsuri sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Achizitiile de opere de arta online au inregistrat o crestere vertiginoasa in 2020, insa avantul acestui tip de comert risca sa fie infranat de mai multe obstacole si reticente ale cumparatorilor, se arata intr-un raport publicat joi de compania din domeniul asigurarilor Hiscox, potrivit AFP.…

- Din dorinta de a veni in intampinarea nevoilor pe care le au clientii sai, compania KRUK le ofera o serie de instrumente utile cu roluri diverse. Accesandu-le, se pot obtine informatii relevante despre activitatea firmei, contactul cu reprezentantii firmei, sfaturi utile pentru economisire si plata…

- Dupa vanzarea unei opere digitale cu 69 de milioane de dolari la Christie’s acum o luna, Sotheby’s și Phillips au lansat in aceasta saptamana licitații NFT, semn ca doresc sa se poziționeze pe aceasta tehnologie care imbogațește piața artei. In urma cu trei luni, puțini oameni au auzit despre aceste…

- In 2020, piața globala de comerț electronic a crescut cu aproape o treime (27,6%) in comparație cu 2019. Cu toate acestea, in ciuda potențialului de dezvoltare a lumii digitale, in doar 18% din IMM-urile europene din mediul online vanzarile au fost mai mari de 1% din totalul cifrei de afaceri. In același…

- Pandemia care a inceput in urma cu un an a perturbat societatea la toate nivelurile, de la munca si traiul de zi cu zi si pana la moda sau vacante. Dorintele, interesele si cumparaturile au fost diferite in 2020, iar acest lucru s-a vazut si din ce au cautat romanii pe Google. Retail-ul online…

- Pandemia și masurile de combatere a acesteia au perturbat societatea la toate nivelurile, de la munca și traiul de zi cu zi și pana la moda sau vacanțe. Dorințele și cumparaturile au fost diferite in 2020, iar acest lucru reiese și din ce au cautat romanii pe Google. Retail-ul online a fost una dintre…

- 43 de angajați din unitațile de invațamant din Timiș și 46 de preșcolari și elevi care invața in aceste instituții au fost confirmați... The post Cele mai multe cazuri de imbolnaviri ale elevilor și profesorilor din Timiș s-au inregistrat in perioadele in care cursurile s-au desfașurat online appeared…

- Potrivit unui sondaj IRES, 70% dintre parinți vor ca școala sa inceapa in format clasic, cu toți copiii in clase, insa 1 din 5 ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul online. Trei sferturi dintre parinții de copii de gradinița și elevi din preuniversitar ar dori ca școala…