- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a susținut miercuri ca ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, in timp ce participa la dezbaterea motiunii simple pe Sanatate, in plenul Camerei Deputatilor, „a avut timp sa mai faca un contract pentru 115 milioane de masti, in valoare de aproape 50 de milioane de euro”,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca a fost reluata licitatia pentru achizitionarea a 115 milioane de masti pentru persoanele defavorizate, iar de maine ar putea incepe furnizarea acestor masti, informeaza Agerpres."Licitatia s-a reluat. La prima licitatie nu a iesit niciun castigator. Licitatia…

- Saptamana trecuta, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut o vizita la Spitalul Orașenesc Mioveni. Vizita a avut loc la solicitarea conducerii unitații medicale și a administrației locale a orașului, avand in vedere unele disfuncționalitați de ordin financiar in relația cu ministerul și Casa Naționala…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca se ia in calcul prelungirea masurilor de izolare a persoanelor in varsta, cel putin pentru 10-14 saptamani, in functie de evolutia pandemiei COVID-19 in Romania. “Da, luam in calcul si aceasta masura la nivelul Comitetului stiintific, Institutului National…