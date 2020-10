Liderul PSD Marcel Ciolacu a refuzat o alianta la parlamentare cu PPUSL, partidul controlat de Dan Voiculescu, insa tot a oferit cateva locuri eligibile pentru oamenii manevrati din umbra de „Domn' Profesor”. E pretul platit pentru prezenta permanenta la Antena 3 - trecut, prezent si viitor PPUSL a depus liste separate de candidati pentru alegerile parlamentare din decembrie, insa are sanse infime sa treaca pragul electoral de 5%. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele construite ilegal pe litoral, in Comisie PPUSL se zbate in marja de eroare, in ciuda faptului…