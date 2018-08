Stiri pe aceeasi tema

- In actuala economie bazata pe cunoastere, gruparea (clusterizarea) pe verticala a oraselor constituie tot mai mult un factor-cheie al inovarii si al cresterii economice, potrivit unui studiu publicat recent in Journal of Urban Economics. Daca, pana...

- Pe masura ce temperaturile devin tot mai ridicate, majoritatea cautam modalitati cat mai corecte de a ne hidrata. Si odata cu acestea apar tot felul de intrebari privind diferenta dintre apa plata si cea carbogazoasa, o serie de mituri invartindu-se in jurul efectelor negative ale celei de-a doua categorii.

- In functie de starea generala a corpului, singuratatea accelereaza "uzura" creierului si a altor organe, crescand probabilitatea de deces cu 50%. Savantii de la Universitatea din Minnesota au constatat ca...

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, a confirmat luni agentiei DPA ca intentioneaza sa demisioneze, asa cum afirmasera duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.

- CHIȘINAU, 17 iun — Sputnik. Potrivit doctorulzilei.ro, porumbul este bogat în acizi grași nesaturați (85-90%), conține multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre. Chiar daca prin…

- Ce spune Marian Godina despre mitingul PSD. Marian Godina a scris sambata, pe Facebook, despre mitingul organziat in Piața Victoriei de social-democrați. Godina a spus ca nu este uimit de ce s-a intamplat sambata, in Piața Victoriei, insa este convins ca a doua oara social-democraților le va fi greu…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au un nou motiv de cearta, dupa ce Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu, a blocat, fara sa-l informeze, o declaratie a UE care condamna faptul ca SUA si-au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. „Adevarul“ va prezinta filmul…