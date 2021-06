Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii martie, atunci cand a inceput sezonul escaladelor, iar alpiniști din intreaga lume au venit in Himalaya sa urce la peste 8.000 de metri inalțime, Nepalul era cel mai sigur loc de pe pamant. Practic, nu exista epidemie. In mai puțin de patru saptamani, țara s-a transformat intr-un…

- Marelbo, unul dintre cei mai mari producatori de pe piata romaneasca de incaltaminte, deschide oficial primul magazin din afara tarii, mai exact la Cernauti, in Ucraina. Acesta nu este insa singurul plan pentru tara vecina, deoarece este planificata si lansarea unui magazin online, infiintarea unui…

- Traim intr-o lume ce se afla intr-o continua schimbare, lucru pe care il datoram in mare parte tehnologiei care la randul ei evolueaza intr-un ritm destul de alert. Oricat de mult am incerca, nu mai putem fugi de tehnologie, pentru ca aceasta se afla peste tot in jurul nostru și putem chiar spune ca…

- Pentru a le oferi locuitorilor din Sectorul 5 un trai mai liniștit, autoritațile locale au disponibil in acest moment un sistem de monitorizare video implementat la nivelul Direcției Dispecerat, Situații de Urgența și Poliția Animalelor – Direcția Generala de Poliție Locala. Principalele obiective…

- Episcopul Emilian Birdas a fost pomenit la implinirea a 25 de ani de la moartea sa. Sfanta Liturghie si Slujba Parastasului au fost oficiate duminica de Episcopul Lucian in Biserica „Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul” din municipiu, necropola ierarhului care a reinfiintat Episcopia Caransebesului.…

- ”A fost o inalta și lucida conștiința romaneasca, marturisitor al unei generații de excepție, care a știut sa moara și sa renasca pe toate crucile istoriei, el insuși fiind o istorie zdrobita, dar niciodata infranta, cu destinul taiat in carnea vie a celui mai smintit dintre veacuri. Grigore Caraza…

- 16.03.2021. A trecut un an de la inceputul pandemiei. Omenirea este atacata de valul al treilea. Toate țarile, in felul lor, iau masurile necesare de stopare a flagelului. Chiar daca, prin OMS, exista o anumita coordonare globala, fiecare țara adopta masurile pe care guvernanții le cred necesare.…

- Nu exista o limita a numarului de examene auto pe care le poate susține un candidat, in Polonia, și tocmai de aceea un barbat de 50 de ani a ajuns sa dea testul teoretic pentru permis auto de 192, de ori, fara sa reușeasca sa-l treaca vreodata, informeaza site-ul televiziunii TVP Lodz. Barbatul, care…