Acesta este noul Ferrari Daytona SP3. Are 840 de cai putere Avand 840 de cai putere si un motor aspirat in 12 cilindri montat in jumatatea posterioara a automobilului, Daytona SP3 este un omagiu adus modelului Ferrari 330 P3/4 care a dominat turneul de automobilism 24 Hours de la Daytona in 1967. Ferrari a prezentat noul model Icona sambata, in timp ce directorul general Benedetto Vigna inscrie producatorul italian de automobile de lux pe directia electrificarii totale. Vigna este un veteran al industriei tehnologice care in septembrie a devenit CEO al Ferrari, el promitand ca va livra primul sau vehicul complet electric in 2025. Intre timp, fanii Ferrari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Noul model de la Ferrari, Daytona SP3, pune capat indelungatei așteptari la care au fost supuși fanii mașinilor din seria Icona, dar s-ar putea sa nu fie bine primit de cei care incearca sa limiteze emisiile de carbon, noteaza Reuters. Cu un motor aspirat cu 12 cilindri (V12) de 840 de cai putere, montat…

In urma cu trei ani, Ferrari a prezentat lumii intregi modelele Monza SP1 și SP2. Odata cu acestea, constructorul italian de automobile a lansat oficial seria Icona care va integra modele speciale, produse intr-un numar limitat de exemplare, inspirate de mașinile clasice ale marcii din Maranello. Acum,…

