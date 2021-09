Acest cățel și-a salvat stăpâna de la moarte Baekgu a fost numit primul caine de salvare onorific din Coreea de Sud, dupa ce a jucat un rol esențial in gasirea stapanei sale, la 40 de ore de la dispariția ei. Povestea lui este cu atat mai impresionanta cu cat, in urma cu trei ani, ea il salvase dupa ce fusese abandonat și apoi atacat de un caine mai mare. Este ca și cand ne-a recompensat pentru tot, a spus fiica femeii. Stapana lui Baekgu, in varsta de 90 de ani, care locuiește in Hongseong din Coreea de Sud, fusese data disparuta in 25 august. Fiica ei, Shim, spusese poliției ca nu mai poate lua legatura cu mama ei de ore intregi. Cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

