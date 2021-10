In cadrul Conferinței Globale Next At Acer, compania a anunțat laptopul ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G), oferind designerilor și developerilor tehnologia fara ochelari 3D stereoscopic. De asemenea, noul dispozitiv este echipat cu ecosistemul NVIDIA Studio, cu grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 cu drivere speciale care ajuta aplicațiile de creație, pentru niveluri optime de performanța și […] The post Acer lanseaza laptopul ConceptD 7 SpatialLabs Edition pentru creatorii de conținut 3D appeared first on PCNEWS .