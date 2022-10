Acer anunţă cel mai uşor laptop cu ecran de 16 inch: Swift Edge cu ecran OLED Acer a anuntat in aceasta saptamana cel mai usor laptop cu ecran OLED si diagonala de 16 inch din lume. E vorba despre modelul Acer Swift Edge (SFA16-41), care are o rezolutie 4K. Cantareste doar 1.17 kilograme si vine cu un procesor AMD Ryzen PRO 6000 Series sau Ryzen 6000 Series. Laptopul vine cu un cip de securitate Microsoft Pluton, care protejeaza contra atacurilor cibernetice sofisticate. A fost gandit pentru a creste productivitatea fortei de munca hibride. Vine imediat dupa lansarea unui Acer Swift 3 OLED cu ecran de 14 inch 2.8K. Acest model de 16 inch nou are panou OLED 4K, care suporta… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

